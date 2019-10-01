В Новосибирске завели дело после падения женщины с ребенком в яму с кипятком

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело после того, как женщина с ребенком провалились в яму с кипятком. Как сообщает управление Следственного комитета России, расследование ведется по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ).

Инцидент произошел вечером 17 сентября. По версии следствия, горячая вода вышла на поверхность из тепловой камеры теплотрассы на улице Ядринцевская в Центральном районе Новосибирска, из-за чего произошло размытие грунта. В образовавшуюся яму упала 32-летняя женщина с годовалым ребенком. Они получили ожоги.

Илья Николаев