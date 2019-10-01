В Уфе в 2020 году пройдет встреча министров экономики стран ШОС и БРИКС

В 2020 году в Уфе пройдет встреча министров экономики и внешней торговли стран-участниц ШОС и БРИКС, сообщил сегодня на оперативном совещании глава Башкирии Радий Хабиров. Он отметил, что власти региона много работали над тем, чтобы Уфа чаще «становилась центром встречи представителей государств ШОС и БРИКС». Встреча министров экономики — «само по себе большое мероприятие, и нам к нему тоже надо вместе готовиться», добавил господин Хабиров.

В Уфе в 2015 году прошли саммиты лидеров стран, входящих в ШОС и БРИКС. С того времени в городе ежегодно проводится Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. В этом году в нем участвовали около 3 тыс. человек из 52 регионов России и 31 страны.

Ирина Самойлова