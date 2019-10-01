Глеб Никитин 26 сентября отметил два года работы в должности губернатора Он был назначен врио главы региона в сентябре 2017 года.

Назначение состоялось распоряжением президента России Владимира Путина.

Назначение состоялось распоряжением президента России Владимира Путина.

Победив на выборах, Никитин выстроил новую структуру правительства и модель взаимоотношения с муниципалитетами. Благодаря ему в регионе прочно вошли в оборот термины «цифровизация», «диджитализация» и «редевелопмент».

Запас доверия населения к Глебу Никитину сформировался благодаря успешному проведению Чемпионата мира по футболу, - считает социолог Александр Прудник.