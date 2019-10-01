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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Глеб Никитин 26 сентября отметил два года работы в должности губернатора

Он был назначен врио главы региона в сентябре 2017 года.

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Назначение состоялось распоряжением президента России Владимира Путина.


Назначение состоялось распоряжением президента России Владимира Путина.

Победив на выборах, Никитин выстроил новую структуру правительства и модель взаимоотношения с муниципалитетами. Благодаря ему в регионе прочно вошли в оборот термины «цифровизация», «диджитализация» и «редевелопмент».

Запас доверия населения к Глебу Никитину сформировался благодаря успешному проведению Чемпионата мира по футболу, - считает социолог Александр Прудник.


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