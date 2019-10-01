Предприниматели Нижегородской области смогут пройти бесплатные бизнес-тренинги Они позволят участникам провести анализ своих предприятий и оптимизировать их работу.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, заявки на обучение будут приниматься до 20 октября 2019 года.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, заявки на обучение будут приниматься до 20 октября 2019 года.

33-часовой тренинг "Школа предпринимателя" будет проходить по образовательным программам АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", которые рассчитаны на предпринимателей, желающих расширить или перепрофилировать свой бизнес.

По замыслу организаторов, программа «Школы предпринимательства» призвана научить вести анализ своих предприятий и оптимизировать работу с помощью общепринятых инструментов ведения бизнеса.