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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Предприниматели Нижегородской области смогут пройти бесплатные бизнес-тренинги

Они позволят участникам провести анализ своих предприятий и оптимизировать их работу.

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По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, заявки на обучение будут приниматься до 20 октября 2019 года.


По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, заявки на обучение будут приниматься до 20 октября 2019 года.

33-часовой тренинг "Школа предпринимателя" будет проходить по образовательным программам АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", которые рассчитаны на предпринимателей, желающих расширить или перепрофилировать свой бизнес.

По замыслу организаторов, программа «Школы предпринимательства» призвана научить вести анализ своих предприятий и оптимизировать работу с помощью общепринятых инструментов ведения бизнеса.

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