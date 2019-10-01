В Удмуртии отремонтировали 10 километров трассы Ижевск-Ува

Дорожники завершили работы по ремонту 44-54 км трассы Ижевск-Ува в Удмуртии. На участке укрепили основание методом холодной регенерации, обустроили остановочные площадки, уложили два слоя асфальтобетона, сообщает пресс-служба миндортранса республики. В 2020 году работы планируют продолжить.

«К покрытию вопросов нет, но есть небольшие замечания по полосе отвода, однако эти работы выполнены не по нацпроекту, а в рамках содержания»,— сказала замминистра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Ирина Шкляр в ходе приемки участка. Она добавила, что оценивает результаты работы подрядчика «на твердую четверку с плюсом».