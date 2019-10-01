В Самарской области построят ж/д-линию к ОЭЗ «Тольятти» за 0,9 млрд рублей

ОАО «РЖД» и Правительство Самарской области во вторник, 1 октября, подписали концессионное соглашение для постройки железной дороги для повышения инвестиционной привлекательности площадки особой экономической зоны «Тольятти». Об этом говорится на сайте РЖД. Стоить проект будет 0,9 млрд руб.

«Соглашение предусматривает сотрудничество сторон в части проектирования, строительства и эксплуатации железнодорожной инфраструктуры между станцией Тольятти Куйбышевской железной дороги и территорией ОЭЗ «Тольятти» на условиях государственно-частного партнерства. Концессионером в проекте выступит ОАО «РЖД», — говорится в сообщении.

Построить железнодорожную ветку, которая станет впоследствии собственностью Самарской области, компания обещает на собственные средства, при этом регион обязуется обеспечить загрузку новой ветки.

Алена Смирнова