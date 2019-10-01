На проект футбольного манежа у «Самара Арены» потратят более 14 млн рублей

Крытый футбольный манеж планируется построить в районе стадиона «Самара Арена». На выполнение проектно-изыскательских работ по объекту предполагается направить более 14 млн руб. из бюджета Самарской области. Информация о соответствующем аукционе размещена на сайте госзакупок.

Стартовая цена контракта составляет более 14 млн руб. Заказчиком работ выступает ГУК «Управление капитального строительства» Самарской области. Прием заявок на конкурс завершится 22 октября. Подрядчика определят к ноябрю. Он подготовит проект в течение десяти месяцев с даты заключения контракта.

Георгий Портнов