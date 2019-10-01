После месяца работы в качестве консультанта Равиль Сабитов покинул тренерский штаб «Звезды». Причиной стал переход в тренерский штаб ФК «Ахмат» в Грозном. Как стало известно сегодня, Рашид Рахимов, работавший главным тренером команды «Ахмат», подал в отставку. На его место был назначен Игорь Шалимов, который и пригласил на работу Равиля Сабитова. Накануне специалист подвел итоги своей месячной работы в «Звезде».

«Налицо виден прогресс команды. Она показывала и продолжает показывать хорошую игру и наконец-то начала набирать очки. Очевидно, что у команды есть большой потенциал. Сейчас надо продолжать усердно трудиться на тренировках, отрабатывать построение атакующих действий и удары. Думаю, рано или поздно у атакующей группы все будет получаться и «Звезда» будем больше забивать. Задача тренерского штаба успокоить футболистов в психологическом плане, чтобы они начали показывать тот футбол, в который умеют играть», — заявил господин Сабитов в интервью пресс-службе клуба «Звезда».

Отметим, ранее руководство клуба заявляло о возможности ухода Сабитова из команды в случае получения приглашения от команды, играющей в классе выше, чем «Звезда».

Равиль Сабитов был приглашен в пермский клуб в качестве тренера-консультанта. 51-летний специалист был призван помочь преодолеть неудачный старт сезона и привнести в игру и тренировочный процесс новые идеи. Господин Сабитов является чемпионом Европы 1990 года в составе молодежной сборной СССР. Мастер спорта СССР международного класса, выступал в высших всесоюзной и российской лигах за московские «Динамо» и «Локомотив». После прихода Равиля Сабитова команду покинул один из ее основателей Алексей Попов.