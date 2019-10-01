В Воронеже ликвидирована подпольная лаборатория по производству амфетамина

Пять уголовных дел возбуждены в Воронеже после ликвидации подпольной лаборатории по производству амфетамина (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконное производство и сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», до 20 лет лишения свободы), сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области. В ходе обыска полицейские изъяли 7,7 кг амфетамина, приготовленного к сбыту, химические вещества и оборудование.

«Полицейскими задержаны два участника преступной группы, подозреваемых в изготовлении и сбыте психотропного вещества. Ими оказались местные жители в возрасте 26 и 30 лет»,— сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

По данным ведомства, нарколаборатория существовала с ноября 2018 по февраль 2019 года в гаражном боксе на проспекте Патриотов.

Ирина Лобанова