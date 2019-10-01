Энгельсские чиновники незаконно предоставили в аренду под магазин участок в центре города

В Энгельсе суд постановил вернуть первоначальный вид использования земельного участка, который был незаконно изменен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Нарушение было выявлено при проведении прокурорской проверки. Установлено, что в 2017 году земельный участок площадью 331 кв. м в центре города был без аукциона предоставлен администрацией в аренду юридическому лицу с видом разрешенного использования «коммунальное обслуживание». После заключения договора аренды изменили вид разрешенного использования на «магазины». Фактически спорная территория была предоставлена для коммерческих целей, поэтому проведение торгов в данном случае обязательно, пояснили в надзорном ведомстве.

Прокурор города направил в суд иск о восстановлении первоначального вида разрешенного использования земельного участка.

Марина Ковалева