Замгубернатора Тюменской области подала иск о защите чести из-за видеообращения к президенту

Калининский райсуд Тюмени приступил к рассмотрению иска заместителя губернатора Тюменской области, директора департамента социального развития Ольги Кузнечевских к местному изданию ООО «Парк72» и местному блогеру Андрею Романову. Истец утверждает, что ответчики порочат ее честь, достоинство и деловую репутацию.

Как пишет Park72.ru, в 2017 году инвалид первой группы, колясочник из Тобольска Андрей Трифонов обратился к президенту РФ Владимиру Путину во время его прямой линии. Он рассказал, что не может выходить на улицу без посторонней помощи из-за отсутствия в подъезде соответствующих приспособлений. Президент поручил властям региона обеспечить подъезд электроподъемником. После этого глава Тобольска вручил Андрею Трифонову сертификат на установку подъемника, но за два года проблема не была решена.

В мае 2019 года Андрей Романов разместил видеообращение к президенту «с требованием прекратить дискриминацию и установить обещанный подъемник». После проверки прокуратурой информации «чиновники засуетились» и выполнили поручение за пару месяцев, уточняет Park72.ru.

В видеообращении президенту блогер также сообщал, что собранные на подъемник в июле 2017 года около 2 млн руб. к февралю 2019 года сократились до 45 тыс. руб. Счет был открыт в управлении соцзащиты Тобольска. «Думаю, что это произошло из-за отсутствия какого-либо контроля или же, наоборот, с одобрения департамента социального развития Тюменской области и его уважаемого директора Ольги Кузнечевских»,— отметил господин Романов. Из-за этого предположения госпожа Кузнечевских подала иск в суд.

Следующее заседание пройдет 28 октября.