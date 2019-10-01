В Самаре за дачу взятки директор компании предстанет перед судом

В Самаре директора организации Геннадия Липкина отправят под суд за дачу взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) сотруднику полиции. Об этом сообщает СУ СК по региону.

«По версии следствия, в июне 2019 года Липкин передал в качестве взятки денежные средства в размере 200 тыс. руб. сотруднику полиции за не привлечение к ответственности за нарушение законодательства в сфере реализации алкогольной продукции», — говорится в сообщении.

Дело направлено в федеральный суд Промышленного района Самары для рассмотрения по существу.

Алена Смирнова