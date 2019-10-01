Челябинские ортопеды-травматологи ставят на ноги пациентов со всей России

В этом году челябинской клинике профессиональной травматологии и ортопедии «Канон» исполняется 10 лет. Ее основатель, врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Виталий Дрягин — человек хорошо известный в медицинских кругах. Много лет он отдал государственной медицине, вернул возможность ходить тысячам южноуральцев, а затем продолжил свою миссию, открыв собственную медицинскую клинику по международным стандартам. В интервью он рассказал об уникальных операциях, которые проводятся в клинике «Канон», работе в системе ОМС и о больших планах.



Максимально точные диагнозы

Guide: Виталий Геннадьевич, расскажите, почему выбрали своей медицинской специализацией именно травматологию и ортопедию? Где набирались опыта, чтобы проводить операции такого высокого уровня?

Виталий Дрягин: Я потомственный врач. Родители у меня были медиками советской закалки. Мама — гинекологом, а отец — травматологом-ортопедом. Дома все разговоры только и были, что про медицину, про лечение, про пациентов, поэтому у меня и выбора-то особого не было, кем стать (смеется). Конечно, я пошел по их стопам и ни разу не пожалел. 35 лет назад окончил челябинский мединститут. Но уже с первого курса практиковался в южноуральских больницах. Конечно, мой отец максимально попытался меня научить всему, что знал сам в области ортопедии и травматологии. Дальше последовало длительное обучение в Кургане у известного хирурга-ортопеда Илизарова. Затем я набирался опыта за границей: в Германии, Швейцарии, Франции, Америке. Да и сейчас я не менее четырех раз в год стажируюсь в Швейцарии, потому что быть врачом — это значит постоянно учиться, перенимать самые передовые технологии.

G: Насколько, на ваш взгляд, в Челябинской области развита сфера травматологии и ортопедии по сравнению с заграницей? Справедливо ли утверждение, что лечиться лучше за рубежом?

В.Д.: Такое утверждение было справедливо несколько лет назад. Но сейчас нам удалось преодолеть этот разрыв. По крайней мере в клинике «Канон» освоены все инновационные технологии в области травматологической и ортопедической помощи, которые существуют в мире. У нас закуплено лучшее швейцарское и немецкое оборудование. Диагностическая аппаратура нашего центра позволяет ставить максимально точные диагнозы, что помогает решать проблемы с меньшими затратами и потерями. Операционный блок (две операционные) также делались по спецзаказу, в них соблюдается температурный режим и стерильность воздуха.

В клинике сейчас работает практически весь «старый» испытанный коллектив, с которым я вместе проработал 25 лет до сокращения отделения в известной бюджетной больнице на северо-западе. Врачи, медицинские сестры, санитарки — случайных лиц нет. И это наше огромное преимущество. Могу с полной ответственностью сказать, что у нас работает команда единомышленников, профессионалов, имеющих высочайшую профессиональную подготовку. Каждый год они, так же как и я, стажируются за границей, оттачивают мастерство. Вместе со мной работают еще четыре хирурга-травматолога. Это Леонид Геннадьевич Курзов — он специалист в лечении травм, последствий переломов, Сергей Юрьевич Истомин, чей «конек» — патология стопы и эндопротезирование суставов, Александр Владимирович Светличный — специализируется на артроскопии суставов. Отличный специалист и Константин Анатольевич Чернов. При этом, несмотря на узкую специализацию, все наши врачи — универсалы.

Все это в совокупности позволяет проводить уникальные операции, в том числе по эндопротезированию тазобедренного и коленного суставов. Уже на третий день после вживления импланта ранее лежачие больные уходят из нашей клиники на своих ногах. Всего в год мы возвращаем к полноценной жизни порядка 700–800 пациентов, после оперативного лечения.

Также в клинике «Канон» проводятся уникальные операции по ревизионному эндопротезированию тазобедренных и коленных суставов. Мы единственная частная клиника в Челябинске, которая владеет данной технологией и проводит подобные операции. Помимо нас в регионе такие операции проводятся только в Челябинской областной больнице. Конечно, ревизионное эндопротезирование — это отдельное искусство, которым наши врачи хорошо владеют. Для этого пациентам сначала устанавливается лечебная конструкция, затем — постоянная. И с одной стороны, это повод для нашей гордости, с другой — для печали: порядка 60–70 больных каждый год к нам приходят на переделку тех имплантов, которые были установлены в других медицинских организациях, часто в государственных.

G: Насколько нам известно, клиника «Канон» работает в системе ОМС. Сколько пациентов вы можете прооперировать бесплатно?

В.Д.: Около трех лет мы работаем в системе ОМС. В прошлые годы нам выделялось по 15 и 41 квоте в год по ОМС, представляете какие это ничтожно маленькие цифры. В этом году выделили 100, то есть сто человек мы прооперировали и лечили в клинике абсолютно для пациента бесплатно, за них заплатили страховые компании, работающие в системе обязательного медицинского страхования. В то время как мы готовы лечить и принять по полисам ОМС сразу тысячу пациентов, то есть в 10 раз больше! Однако столько квот так и не дождались. Возможно, такое решение оправданно с точки зрения поддержания государственной медицины, но явно идет вразрез с интересами пациентов. Сегодня только на эндопротезирование колена на Южном Урале в очереди стоит более десятка тысяч южноуральцев. В итоге пациенты ждут операции на коленном суставе около 3 лет, либо идут и оперируются за деньги. Хотелось бы надеяться, что в ближайшие годы ситуация все-таки изменится. Здоровые люди — это и здоровая экономика в регионе, чем быстрее пациент сможет вернуться к полноценной жизни, тем лучше для всех.

Реабилитация в комфорте

G: Расскажите, кто к вам чаще всего обращается за помощью — молодые люди или возрастные? И насколько в реабилитации пациентов важен комфорт?

В.Д.: От травмы никто не застрахован. Поэтому к нам обращаются пациенты абсолютно всех возрастов. Довольно много приходит с переломами профессиональных спортсменов — лыжников, хоккеистов, сноубордистов. Показания же к эндопротезированию чаще всего имеют люди от 40 лет. При этом в клинику «Канон» обращаются пациенты не только из Челябинска, но и из Москвы, Екатеринбурга, ближнего и дальнего зарубежья, даже из Испании.

Безусловно, комфорт в реабилитации очень важен. Пациент и так натерпелся много боли перед операцией и испытывает ее после, поэтому важно максимально обеспечить достойные условия его пребывания в клинике. Пациенты у нас госпитализируются в одно- и двухместные палаты, где все предусмотрено для выхаживания и просто для удобства человека: холодильник, телевизор, кондиционер, душ и санитарная комната есть в каждой палате. И конечно, в отделении предусмотрен кабинет лечебной физкультуры (реабилитации) со специальным и тоже современным оборудованием, тренажерами, массажами, позволяющими разрабатывать суставы. В любое время к пациенту могут прийти его родственники, у нас не установлены определенные часы посещения пациентов. В том числе пропускаем родственников и в реанимационные палаты.

G: Ваша клиника, действительно, поражает при первом знакомстве. Все ли возможности для оптимального лечения существуют в клинике? Какие планы по развитию вы ставите?

В.Д.: Действительно, в клинике «Канон» учтены все мировые достижения, существующие в этом разделе медицины. Поэтому в планах только расти и расширяться. В следующем году мы планируем запустить еще один корпус клиники, также оснащенный по последнему слову техники, где пациенты смогут лечиться и быстрее вставать на ноги, возвращаться к нормальной полноценной жизни.

Кроме того, будем и дальше развивать наш учебный центр. Практически каждый месяц к нам приезжают на обучение травматологи-ортопеды со всей России, желающие повысить свою квалификацию, проводим мастер-классы. Мы имеем лицензию на образовательную деятельность по нашему направлению травматология и ортопедия. Пространство и оснащение учебного зала позволяют транслировать операции из Челябинска в клиники любого региона, собирать «виртуальные» консилиумы. Каждый день коллеги из других регионов России нам присылают рентген-снимки, спрашивают совета. Моя профессиональная задача — это не только помогать пациентам, но и передать весь свой опыт и знания молодым перспективным врачам.