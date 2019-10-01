Кремль призвал дождаться итогов расследования дела полковника Черкалина

Президенту России Владимиру Путину доложат о развитии ситуации с уголовным делом бывшего начальника отдела управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, нужно дождаться итогов расследования дела, возбужденного в отношении полковника за взяточничество и мошенничество.

Как ранее узнал “Ъ”, Кириллу Черкалину передавали деньги у входа в здание управления или в кафе на Лубянской площади. Одним из взяткодателей был экс-владелец КБ «Транспортный» Александр Мазанов. Сначала его хотели арестовать за махинации, но потом сделали свидетелем обвинения.

Господин Песков сказал, что президент пока не ознакомился с новыми деталями дела. Давать оценку работе всей ФСБ представитель Кремля не стал. «Президент летит в Армению. Я не думаю, что он обратил на это внимание. Ну, естественно, ему будет эта информация доложена наряду с другими новостями»,— сказал Дмитрий Песков в ответ на вопрос “Ъ FM”.

Пресс-секретарь уточнил, что «президент не выполняет следственные функции, это не входит в его прерогативу». «В настоящий момент ведутся следственные действия, и нужно просто дождаться судебного вердикта»,— добавил он.

Кирилл Черкалин обвиняется в получении взяток в особо крупном размере и в особо крупном мошенничестве (ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 159 УК). Полковник служил в органах госбезопасности с 1998 года, а на свою последнюю должность, начальника 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ, был назначен в 2011 году.

Подробности дела — в публикации “Ъ” «Полковник ФСБ брал взятки на Лубянке».