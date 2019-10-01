Новый глава Республики Алтай анонсировал изменения в региональном правительстве

Структурные изменения в правительстве Республики Алтай произойдут в ближайшее время, сообщил глава региона Олег Хорохордин на церемонии инаугурации во вторник. По словам губернатора, они будут направлены на повышение эффективности работы органа исполнительной власти.

«При проведении кадровой политики и назначении на руководящие должности в первую очередь буду учитывать профессионализм, мобильность, опыт работы, способность отвечать на вызовы времени и личные качества»,— сказал Олег Хорохордин.

Глава республики отметил, что правительство под его руководством в дальнейшем будет опираться на кадровый резерв, сформированный в рамках конкурса управленческих кадров «Команда развития». В кадровый резерв вошли свыше 300 человек.

Напомним, спустя две недели после назначения на должность врио главы республики Алтай Олег Хорохордин в апреле этого года заявил, что будет пересмотрена структура регионального правительства. В частности, он поручил исключить из нее дублирующие функции и оптимизировать расходы.

О выборах главы Республики Алтай — в материале “Ъ-Сибирь” «Олег Хорохордин избавился от приставки»

Илья Галагуз