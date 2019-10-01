Прокуратура уличила компанию в превышении этажности строящегося дома в Самаре

Возбуждено административное дело в отношении ООО «Специализированный застройщик “Великран-инвест”». Компании вменяется строительство объектов капитального строительства без соответствующего разрешения (ч.1 ст. 9.5 КоАП РФ). Материалы административного дела направлены в Арбитражный суд Самарской области. Об этом сообщает надзорное ведомство региона.

«Выявлен факт увеличения количества этажей вышеуказанного многоквартирного жилого дома (с 26 до 29 этажей) без получения разрешительной документации»,– говорится в сообщении.

В связи с этим в адрес главы компании направлено представление об устранении нарушений. Они устранены, и разрешительная документация на увеличение числа этажей в объекте получена.

Георгий Портнов