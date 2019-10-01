Около 3,5 тысяч призывников из Татарстана отправятся осенью в армию

В Татарстане число призывников, которые подлежат отправке в войска осенью этого года, составляет около 3,5 тыс. человек. У остальных есть право освобождение либо отсрочку. Об этом на брифинге в кабмине республики заявил военный комиссар региона Сергей Погодин, передает ИА «Татар-информ».

По его словам, 36% призывников отправятся в Сухопутные войска, 15% — в ВМФ, 13% — в Ракетные войска стратегического назначения, 11% — в Воздушно-космические силы, 9% — в войска Нацгвардии, 8% — в Воздушно-десантные войска и части специального назначения, 3% — в 12-е Главное Управление Минобороны — 3%, оставшиеся — в другие подразделения.

Также господин Погодин заявил, что ежегодно в Татарстане сокращается количество уклонистов от службы в армии. В настоящее время, их число составляет около 180 человек. Нарушителей предупреждают, штрафуют. Иногда с уклонистами приходится «более жестко работать», уточнил военный комиссар.

Напомним, что осенняя призывная кампания 2019 года проходит в Татарстане с 1 октября по 31 декабря.

"Ъ-Казань"