«Металлист-ПМ» вошел в состав АО «ОДК — Пермские моторы»

С 1 октября 2019 года АО «Металлист-ПМ» войдет в состав АО «ОДК — Пермские моторы». Таким образом, серийный завод по производству газотурбинных двигателей авиационного и промышленного применения станет полным правопреемником по обязательствам присоединенной компании. Интеграция обеспечит единую систему управления и планирования, а также откроет новые возможности для дальнейшего развития.

Как отмечает пресс-служба «ОДК — Пермские моторы», уже сегодня оба предприятия работают как единый завод, а их консолидация проводится в соответствии с политикой ОДК, направленной на развитие кооперации, специализацию производств, формирование производственной системы по принципам бережливого производства.

Напомним, основным видом деятельности АО «Металлист-ПМ» является производство заготовок и запасных частей для газотурбинных двигателей как авиационного, так и промышленного применения. Мощности цехов располагают такими технологическими возможностями, как литье алюминиевых, магниевых, титановых сплавов, сталей, чугуна, а также кузнечно-штамповочное производство.

«ОДК — Пермские моторы» — серийный производитель авиадвигателей, промышленных газотурбинных установок для электростанций и транспортировки газа. АО «ОДК — Пермские моторы» входит в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация».