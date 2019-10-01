Производство сливочного масла на Кубани в первом полугодии увеличилось на 8,7%

В рейтинге аналитического центра Milknews «ТОП-20 регионов по объемам производства сливочного масла» по итогам первого полугодия 2019 года Краснодарский край занял четвертое место с показателем 6,1 тыс. тонн. При этом по сравнению с годом ранее производство выросло на 8,7%, сообщает Milknews.

Первое место в рейтинге занимает Республика Татарстан (11,2 тыс. тонн, +11,6%), затем следуют Алтайский край (11,2 тыс. тонн, -2,1%) и Воронежская область (8,1 тыс. тонн, -30,5%). В целом в России производство сливочного масла, маргаринов и спредов в январе-июле 2019 года уменьшилось на 4,2% по сравнению с годом ранее, до 476 тыс. тонн. При этом сливочного масла выпускается на 2,3% меньше (150,6 тыс. тонн), маргаринов – на 7,5% (245,3 тыс. тонн), а производство спредов увеличилось на 3,7%, (80,2 тыс. тонн).

Андрей Ульченко