Расходы на строительство краевых объектов соцсферы в 2020 году увеличатся на 27%

В рамках заседания правительства Пермского края был обсужден проект бюджета на 2020–2022 годы. Глава Прикамья Максим Решетников отметил, что бюджет формировался с учетом решений на федеральном уровне: освобождения от налогообложения движимого имущества, увеличения ставки НДС, завершения налогового маневра в нефтяной отрасли, введения обратного акциза на бензин, отмены контроля за трансфертным ценообразованием.

Одним из важнейших приоритетов при формировании бюджета Пермского края стала индексация мер социальной поддержки, увеличение финансирования бюджетных учреждений, в том числе для повышения заработной платы сотрудникам. За счет этого рост зарплаты сотрудников бюджетной сферы в 2020 году должен составить не менее 4%.

Губернатор указал, что в целом проект бюджета на 2020–2022 годы обеспечивает продолжение развития программ, которые осуществляются в регионе, а также реализацию национальных проектов.

Министр финансов Пермского края Елена Чугарина отметила, что по итогам 2019 года объем налоговых и неналоговых доходов в бюджет края составит 120 млрд руб., что выше уровня 2018 года на 9,7%. Доходы на предстоящую трехлетку спрогнозированы с учетом эффектов от мероприятий по повышению налогового потенциала. В итоге в 2020 году прирост налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета ожидается на уровне 4,4%, а в последующие два года — на 5,9% и 7,1% соответственно, что выше прогнозного уровня инфляции.

«В проекте на 2020–2021 годы мы предусмотрели дотации из федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности и на сбалансированность — 3,7 млрд руб. Это не окончательные цифры, так как уточненные данные мы получим ко второму чтению закона о федеральном бюджете, и тогда сможем отразить их в бюджете региона. Поэтому в проекте объем нецелевых трансфертов пока существенно ниже того, что мы видим в 2019 году»,— пояснила Елена Чугарина.

Структура расходов краевого бюджета на предстоящую трехлетку сохранит социальную направленность и позволит обеспечить реализацию инфраструктурных проектов. Увеличены расходы бюджета развития: их доля в бюджете 2019 года составляет 22%, в плановом периоде она достигнет 26%. Расходы на развитие в 2020 году вырастут относительно 2019 года на 30% и составят 37 млрд руб.

В бюджете на 2020–2022 годы предусмотрено дальнейшее финансирование 13 госпрограмм, принятых в конце 2017 года. Увеличение финансирования запланировано на все социальные программы, они будут расти за счет инвестиционных расходов и устойчивого роста текущих затрат.

Инвестиции в объекты социальной сферы в ближайшую трехлетку составят более 35 млрд руб. «С 2017 года мы наращиваем объемы инвестиций в социальные объекты. В 2019 году данные расходы увеличились относительно 2016 года в четыре раза и будут расти далее. В 2020–2022 годах на строительство объектов здравоохранения выделяется более 10 млрд руб., на строительство объектов образования — 7,5 млрд руб., на объекты культуры — почти 14 млрд руб., на объекты спорта — 2,5 млрд руб.»,— уточнила Елена Чугарина. В 2020 году на строительство объектов соцсферы будет направлено почти 10 млрд руб., что на 27% больше по сравнению с 2019 годом.

Важным направлением остается развитие дорожной сети и улучшение качества содержания и ремонта дорожной инфраструктуры. На четверть в 2020 году будут увеличены бюджетные инвестиции в строительство региональных и местных дорог — их объем превысит 8 млрд руб., и такой же уровень финансирования будет обеспечен в 2021 году, а к 2022 году объем финансирования строительства дорог достигнет 10 млрд руб.

Предусмотрена также финансовая помощь муниципалитетам в размере 29 млрд руб. «По сравнению с 2016 годом мы нарастили объем помощи муниципалитетам в 2,5 раза. Это связано с поддержкой преобразованных муниципалитетов»,— добавила Елена Чугарина. Кроме того, все ранее субсидируемые направления сохраняются и на 2020–2022 годы.

Елена Чугарина отметила, что при формировании бюджета соблюдены основные правила: обеспечение устойчивости и сбалансированности, взвешенная долговая политика и исключение неоправданных рисков.

«Дефицит, который мы фиксируем в бюджете, это, по сути, «бумажный» дефицит. По факту мы ожидаем, что он будет значительно ниже. В 2020 году дефицит ожидается в районе 4,7 млрд руб., в 2021-м — 2,9 млрд руб., а в 2022 году мы планируем перейти на бездефицитный бюджет. В итоге в прогнозируемом периоде относительно 2016 года уровень долговой нагрузки продолжит свое поэтапное снижение»,— резюмировала Елена Чугарина.

Первое чтение проекта бюджета в Законодательном собрании Пермского края состоится 24 октября.