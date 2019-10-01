Кафе в Бугульме закрыли после заражения посетителей сальмонеллезом

Деятельность кафе «Донер кебаб» в Бугульме была приостановлена по решению горсуда. Это связано с зарегистрированными случаями сальмонеллеза и острой кишечной инфекции, которыми заразились клиенты заведения, употреблявшие в нем шаурму, передает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Татарстану.

В ходе проверки в кафе выявлены грубые нарушения санитарного законодательства. В частности, производственные помещения были в неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии, в заведении не было достаточного количества моечного оборудования. Кроме того, персонал кафе был допущен до работы без сведений о прохождении медосмотра и гигиенического обучения, в заведении не проводились мероприятия по дератизации и дезинсекции.

По результатам проверки в отношении хозяина кафе составили протокол по ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Деятельность кафе будет возобновлена только после устранения выявленных нарушений, уточнили в ведомстве.

"Ъ-Казань"