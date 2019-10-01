Олег Хорохордин вступил в должность главы Республики Алтай

Победивший на выборах главы Республики Алтай Олег Хорохордин принял присягу и официально вступил в должность. «Клянусь народу Республики Алтай добросовестно и ответственно исполнять возложенные на меня обязанности, уважать и охранять права и свободы граждан, защищать интересы республики и верно служить ее народу»,— сказал на церемонии инаугурации Олег Хорохордин, повторив клятву на алтайском языке.

Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло поздравил Олега Хорохордина с победой, отметив, что «за минувшие полгода проделана большая работа». «Вы показали, что обладаете необходимой энергией и целеустремленностью, понимаете стоящие задачи и видите пути их решения. У Республики Алтай есть огромный потенций. В первую очередь это люди, которые здесь живут и работают. Они рассчитывают на позитивные изменения во всех сферах жизни»,— напутствовал господин Меняйло.

Напомним, президент России Владимир Путин назначил члена совета директоров «Глонасс» Олега Хорохордина на должность временно исполняющего обязанности главы Республики Алтай в марте этого года. Предыдущий руководитель региона Александр Бердников объяснил свою отставку тем, что 13 лет на посту губернатора являются серьезным сроком, а всему есть «разумный предел».

«Единая Россия» выдвинула Олега Хорохордина на выбора главы республики, прошедшие в начале сентября. На них он победил, набрав 58,8% голосов избирателей. Депутата республиканского парламента Виктора Ромашкина (КПРФ) поддержали 31,6%, депутата горсовета Горно-Алтайска Дмитрия Софронова (ЛДПР) — 6,5%.

О том, как врио главы Республики Алтай победил на выборах, читайте в материале “Ъ” «Олег Хорохордин избавился от приставки»

Илья Галагуз