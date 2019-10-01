В Зауралье суд рассмотрит дело о пожаре, в котором погибли трое детей и их мать

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Курганской области, обвиняемого в нарушении требований пожарной безопасности, которые привели к смерти четырех человек.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СКР, по версии следствия, в сентябре 2018 года мужчина самостоятельно отремонтировал электропроводку в частном доме в селе Горохово Юргамышского района, в котором жил с гражданской женой и тремя ее маленькими детьми. При ремонте обвиняемый грубо нарушил правила устройства электроустановок и как следствие требования правил пожарной безопасности. В результате в январе 2019 года в доме произошел пожар, погибли женщина и дети двух, пяти и шести лет.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Материалы уговлоного дела направлены в суд.