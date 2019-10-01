01 октября, вторник
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Краснодар. Кубань, Адыгея

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Госжилинспекция выявила нарушения в работе фонда капремонта

В результате проведения контрольных мероприятий обнаружены нарушения в работе регионального оператора НКО «Фонд капитального ремонта МКД», - сообщает пресс-служба Госжилинспекция края. Проверка проводилась на объектах капремонта в Туапсинском районе.

Установлено, что в многоквартирном доме по адресу ул. Новицкого, 23 в Туапсе были заменены лифты, однако на момент проверки аварийно-диспетчерская связь в нескольких лифтовых кабинах отсутствовала. Региональному оператору выдано предписание устранить нарушения.

Андрей Ульченко


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