Минобороны хочет взыскать с РКК «Энергия» более 5 млрд рублей

Министерство обороны России подало в Арбитражный суд Москвы иск к ракетно-космической корпорации «Энергия» на сумму 5,03 млрд руб. Иск был зарегистрирован 27 сентября. Суть требований министерства в картотеке дел на сайте суда не уточняется.

Источники газеты «Ведомости» сообщили, что общая сумма претензий Минобороны к «Энергии» достигает около 36 млрд руб. Претензии связаны, в частности, со срывом сроков разработки разгонного блока «Персей-КВ» для ракеты-носителя «Ангара-А5», а также с проблемами при развертывании серийного производства спутников типа «Тундра».

В «Энергии» и «Роскосмосе» пока никак не прокомментировали иск.

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