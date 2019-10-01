На ВДНХ-ЭКСПО за здоровьем и долголетием

Со 2 по 4 октября в ВДНХ-ЭКСПО УФА состоится выставка для людей зрелого и старшего возраста – «60 ПЛЮС. Здоровье и долголетие».

Выставка пройдет в Уфе в восьмой раз. Проект давно стал авторитетной коммуникационной площадкой для обмена опытом специалистов и одной из самых популярных и ожидаемых среди населения.

Это единственный экспопроект региона, охватывающий все стороны жизни зрелого человека, он входит в программу празднования Международного дня пожилого человека в Республике Башкортостан.

ПРОГРАММА, ИНТЕРЕСНАЯ ВСЕМ

На площадке выставки будут организованы бесплатные консультации населения по вопросам здоровья, социальной защиты, фитнесс-зона и мастер-классы.

Посетители смогут прослушать лекции по финансовой грамотности, получить ответы на вопросы от компетентных органов в области социальной защиты населения, пенсионного обеспечения, трудового законодательства, трудоустройства и профессиональной ориентации.

При поддержке Министерства здравоохранения Республики Башкортостан в рамках выставки будут работать «Центры здоровья». Здесь команда ведущих профессионалов из разных областей медицины даст полезные рекомендации и проведет консультации для населения.

Активному образу жизни людей «серебряного возраста» посвящена фитнес-зона с занятиями по йоге 60+, цигун, оздоровительной гимнастике. В зоне творческих мастер-классов гости выставки смогут научиться искусству фотографии, танцам, рукоделию, познакомиться с азами работы в интернете. В рамках выставки пройдет шахматный турнир среди пожилых людей. Будет возможно прослушать лекцию врача-диетолога, получить полезную информацию по основам красоты и долголетия.

Красивой традицией стало проведение конкурса красоты среди супружеских пар «Серебряная Уфа» на площадке выставки «60 ПЛЮС. Здоровье и долголетие». Основными целями конкурса являются укрепление института семьи, повышение ее социального статуса, развитие семейных ценностей и традиций, вовлечение людей пожилого возраста в активное участие в культурной и общественной жизни города.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Особое место в проекте занимает деловая программа для специалистов, работающих с пожилым населением. Состоятся научно-практические конференции «Активное долголетие» , «Медицинские аспекты активного долголетия», «Геронтоневрология: состояние, проблемы, перспективы», «Актуальные вопросы пульмонологии», лекции по паллиативной помощи и уходу за пожилыми.

ВЫСТАВКА

Основными направлениями выставки станут: «Здоровый образ жизни», «Санаторно-курортное лечение и туризм», «Финансы» (услуги банков и страховых компаний), «Продуктовый ряд», «Красота и мода».Всего в выставке принимают участие более 60 компаний со всей России.

В разделе «Здоровый образ жизни» будут представлены участники, которые презентуют оздоровительную продукцию и услуги для населения. Санаторно-курортное лечение предложат ведущие санатории Башкортостана, в том числе Ассы, Рубин, Якты-Куль, Янган-Тау и другие.

На выставках также можно будет приобрести продукты от ведущих производителей республики и соседних регионов России, в том числе мед, чай, бальзамы, кондитерские изделия, сыры и многое другое.

В рамках выставки производители представят антивозрастную косметику, медицинскую технику и приборы для использования в домашних условиях.

Самым важным для большого количества посетителей выставки станет возможность бесплатно пройти некоторые виды исследований и консультации врачей различных специальностей.

Приглашаем всех на выставку «60 Плюс. Здоровье и долголетие»!