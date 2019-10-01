У ижевчанки похитили 330 тысяч рублей под предлогом защиты от незаконной транзакции

У 54-летней ижевчанки похитили 330 тыс. руб. под предлогом защиты от незаконной транзакции. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба), принимаются меры, направленные на раскрытие преступления.

Установлено, что потерпевшей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником отдела безопасности одного из банков. Он сообщил, что с банковского счета ижевчанки пытаются похитить деньги. Затем он предложил потерпевшей снять деньги и перечислить их на «безопасный» счет. Женщина сняла с двух банковских счетов 330 тыс. руб. и перечислила их злоумышленнику.