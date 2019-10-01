В Татарстане ожидается потепление до 20 градусов

4 октября в Татарстане потеплеет до 20° С. В этот день в республике ожидается погода без осадков, говорится в сообщении Гидрометцентра.

Потепление связано с тем, что Татарстан оказался под влиянием глубокого обширного циклона с центром над Балтийским морем. При этом 2 октября погода в республике существенно не изменится. Синоптики прогнозируют дожди с порывами южного ветра до 15-20 м/с. Днем столбики термометров покажут +11..+16°С, ночью — 7-12°.

3 октября Татарстан будет под властью антициклона. Осадки ожидаются лишь местами и будут небольшими. Ночью температура составит 7-12°С, днем — +13..+18°. Самым теплым днем на этой неделе будет пятница, 4 октября. По предварительному прогнозу, ожидается погода без осадков и +15..+20°С. В субботу, 5 октября, через Татарстан пройдет холодный фронт с дождями, поэтому температура воздуха днем составит +11..+16°.

"Ъ-Казань"