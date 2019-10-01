46% петербуржцев работают не по специальности

46% петербуржцев, получивших высшее образование, работают не по специальности. Выше всего эта доля среди представителей сферы продаж и административного персонала. Об этом говорится в исследовании HeadHunter.

29% опрошенных жителей Петербурга, окончивших вузы, трудятся в смежных областях, а каждый четвертый — в соответствии с полученной квалификацией. Наиболее довольны полученным образованием топ – менеджеры, недовольны — представители туристической сферы.

Примечательно, что 44% опрошенных заявили, что получение высшего образования — пустая трата времени.