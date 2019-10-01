Власти потратят на проект хоккейного центра у «Самара Арены» более 12,6 млн рублей

Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства» ищет подрядчика, который разработает проект регионального центра по хоккею в Самаре. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Объект планируется построить возле стадиона «Самара Арена» в Кировском районе. Он появится в границах Московского, Ракитовского и Волжского шоссе и ул. Ташкентской и Демократической. Стартовая цена контракта превышает 12,6 млн руб.

Прием заявок на аукцион завершится 23 октября. Подрядчика определят в ноябре. Он должен будет разработать проект хоккейного центра в течение пяти месяцев с момента заключения контракта.

Георгий Портнов