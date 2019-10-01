В сочинском кафе изъяли три тонны опасного мяса

Инспекторы Южного межрегионального управления Россельхознадзора выявили у сочинского предпринимателя Нубиева Ф. М. 3 тыс. кг потенциально опасного мясосырья для приготовления шаурмы, сообщает пресс-служба ведомства. Предположительно это было мясо птицы, которое не имело маркировки, содержащей сведения о наименовании продукта, производителе, дате изготовления, сроках годности и прочих сведений.

Сырье изъято из оборота и будет сожжено на специализированном предприятии ООО «Мегополис». ИП Нубиев Ф.М. оштрафован на 30 тыс. руб.

Андрей Ульченко