Кубанские бизнесмены поставят банановые чипсы и соевое молоко за рубеж

По итогам выставки «WorldFood Moscow 2019» предприятия края заключили договоры по поставке продукции в Китай, Казахстан, Эстонию, США, Испанию и Белоруссию, сообщает пресс-служба администрации края. В экспозиции, проходившей в Москве, приняли участие восемь кубанских компаний. Они выставили свою продукцию на коллективном стенде, организованном региональным Центром координации поддержки экспорта.

«На стенде были представлены предприятия, производящие такие продукты питания, как соевое молоко, кокосовые конфеты, авторские мармелады и конфитюры, кондитерские изделия, банановые чипсы и так далее», – сообщили в региональном департаменте инвестиций и развития МСП.

«WorldFood Moscow 2019» - крупнейшая в России осенняя выставка продуктов питания мирового класса. Ее участниками ежегодно становятся более 1,5 тыс. российских и иностранных производителей и поставщиков из 65 стран мира.

Андрей Ульченко