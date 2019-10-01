«Итеко» закупает у СП КамАЗа и Daimler 52 тягача Mercedes на 318 млн рублей

Транспортная компания «Итеко» подписала договор с ООО «Даймлер КамАЗ Рус» на пробную поставку 52 тягачей Mercedes-Benz Actros 4, собранных на заводе в Набережных Челнах. Сумма сделки составила 318,5 млн руб., не включая стоимости финансирования, сообщает пресс-служба транспортной компании.

Компания «Итеко» уже получила партию тягачей в прошлом месяце. В ближайшее время планируется направить машины в новое автотранспортное предприятие в Калининграде. Параллельно компания получила 290 единиц прицепной техники: 4-осные полуприцепы «Тонар» (16,5 м), рефрижераторы Krone и Schmitz.

По словам президента группы компаний «Итеко» Евгения Бабаева, в октябре предприятие запланировало тестовые испытания российской новинки – «КамАЗ -54901» (К5). На сегодняшний день компания занимается расширением парка и покупкой различных видов техники. В частности, речь идет об отечественной технике на природном газе и типовых иностранных моделях, отметил господин Бабаев.

На протяжении последних пяти лет парк компании «Итеко» регулярно пополнялся партиями тягачей КамАЗ-5490, произведенных в Набережных Челнах. Также в этом году была куплена партия сцепок на базе КамАЗ -65115 для перевозки сельхозпродукции, отметили в компании.

"Ъ-Казань"