Удмуртия выплатила 131,5 млн рублей по 11-му купону облигаций серии 35002

Удмуртия выплатила 131,5 млн руб. в чет погашения 11-го купона облигаций серии 35002. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный расчетный депозитарий.

Так, на одну облигацию выплачено 26,3 руб. из расчета ставки купона 10.55% годовых. Удмуртия разместила облигации обозначенной серии в объеме 5 млрд руб. в сентябре 2016 года. Ставка первого и последующих купонов установлена в размере 10,55% годовых. Срок обращения — 10 лет, дата погашения — 19 сентября 2026 года. Облигации имеют амортизационную структуру погашения и 39 купонных периодов. 50% номинала погасят в дату выплаты 35 купона, оставшиеся 50% — в дату погашения всего выпуска.