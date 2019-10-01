Пензенский губернатор обеспокоен ростом количества ДТП в 12 районах области

В Пензенской области в рамках нацпроекта «Демография» за счет строительства новых детских садов, капитального ремонта и приобретения зданий планируется создать 1307 мест, из них ясельных – 805. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На сегодняшний день в Неверкинском районе завершается строительство детского сада на 100 мест, из которых 40 – ясельные. Запланировано возведение пристроек к образовательному учреждению в селе Верхняя Елюзань Городищенского района и к детскому саду № 29 в Кузнецке.

По региональному проекту «Спорт – норма жизни» к концу года планируется поставить спортинвентарь в 11 муниципальных районов.

У губернатора Ивана Белозерцева «особое беспокойство» вызывает достижение показателя «Снижение аварийности на дорогах» по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». В регионе в 12 районах отмечается рост ДТП. Господин Белозерцев распорядился организовать межведомственные проверки с участием представителей ГИБДД.

Иван Сергеев