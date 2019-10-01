В течение трех лет в Удмуртии очистят почти 7 км устья реки Иж

Устье реки Иж от Ижевского гидроузла до устья реки Позимь планируют очистить от кустарников и донных отложений в течение трех лет. Протяженность участка составляет 6,7 км. Об этом написал премьер Удмуртии Ярослав Семенов на своей странице в Instagram.

Отложения, снижающие пропускную способность реки и мешают процессам ее самоочищения, удалят с помощью земснаряда. Затем они подвергнутся обезвоживанию, а затем их увезут на полигон ТБО.

Ранее сообщалось, что с 2019 по 2021 годы в Удмуртии будут вестись работы по расчистке русел рек Иж в Ижевске и Ува в Вавожском районе за счет включения в нацпроект «Экология». Всего на эти цели из федерального бюджета в республику должны направить более 75 млн руб.