Краевые власти проинспектировали ремонт проблемных домов в Добрянке

Первый заместитель председателя краевого правительства Михаил Сюткин, представители минстроя, инспекции Госстройнадзора и инспекции Госжилнадзора проинспектировали работу администрации Добрянского городского округа по устранению замечаний в проблемных домах. В том числе они проверили дома, в которых проживают дети-сироты. Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников поручил провести работы по всем претензиям граждан до начала отопительного сезона.

Так, по дому на ул. Маяковского, 3, администрация Добрянского городского округа должна была устранить все замечания до конца сентября. Глава округа Константин Лызов отчитался, что завершил все работы: «Подрядчик утеплил фасад дома, отремонтировал кровлю, залил новый пол в местах общего пользования и квартирах на первом этаже, завершает работы по благоустройству придомовой территории». Однако, по словам жильцов, у них остались претензии к состоянию квартир. В результате проведения капитального ремонта дома выявились новые недостатки. В нескольких квартирах на стенах есть трещины. Муниципалитету необходимо в кратчайшие сроки привлечь специализированную организацию для дополнительного обследования недостатков в каждой квартире, по которой у жильцов есть замечания. «Далее вопрос необходимо вынести на обсуждение межведомственной комиссии для определения дальнейших действий по дому. А пока можно констатировать, что работу муниципалитет до конца не довел», – отметил Михаил Сюткин.

По итогам инспекции в доме на ул. Трудовой, 40, выяснилось, что здесь необходимо провести капитальный ремонт и расселить граждан. Несмотря на то что объект не признан аварийным и угрозы обрушения нет, в доме неисправна вентиляционная система. Комиссия пришла к выводу, что проведение капитального ремонта в доме и проживание в нем людей одновременно невозможно. В результате главе администрации поручено расселить всех граждан до конца года.

На ул. Герцена, 40а, были осмотрены помещения и места общего пользования. По поручению губернатора сегодня муниципалитет завершает ремонтные работы в доме и во всех квартирах, по которым у жителей были жалобы. Подрядчики устранили дефекты в 23 квартирах из 41 запланированной. Завершается работа по разработке проектной документации по устранению общестроительных недостатков дома. В доме выполнен ремонт входных групп зон общего пользования, отрегулирован тепловой режим. Но, по словам Михаила Сюткина, работы по регулировке тепла не будут считаться выполненными до тех пор, пока в доме не проведут полноценные тепловые испытания при минусовой температуре.

Чтобы решить проблему низкого качества домов для детей-сирот, с 2017 года возведение таких объектов в обязательном порядке ведется под надзором инспекции Госстройнадзора. Кроме того, выполняется экспертиза проекта строительства. В качестве дополнительной контрольной меры приемку дома осуществляет межведомственная комиссия.