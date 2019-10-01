Актер Павел Устинов все же виновен в применении насилия к представителю власти, определил в понедельник Московский городской суд. Рассмотрев апелляцию на приговор, суд второй инстанции переквалифицировал категорию преступления с тяжкой на среднюю и смягчил меру наказания с трех с половиной лет колонии на один год условно. Елена Иванова поговорила с Павлом Устиновым о решении суда и планах на будущее.

— Как вы и ваша семья оцениваете приговор Мосгорсуда, который был вынесен в понедельник?

— Он полностью необоснованный. Изначально в принципе это дело необоснованное, несправедливое. Мы будем, конечно, его обжаловать по всем инстанциям вплоть до Европейского суда.

— В ходе процесса в понедельник наконец судья ознакомился с видеозаписями задержания, это как-то повлияло на решение?

— Мне кажется, что они даже не приняли во внимание. Там конкретно видно, что я ничего не говорю, ничего не скандирую, меня просто выбрали из толпы непонятно, зачем и почему. То есть изначально это задержание было неправомерным и незаконным.

— Вы упоминали, что якобы слышали какие-то переговоры росгвардейцев — о чем они были?

— Да, действительно, когда меня посадили в автозак, за решетку в общий блок, два сотрудника ОМОНа — кто конкретно, я не могу сказать, потому что они все были в масках — обсуждали что-то, и потом я услышал текст наподобие: «Нужно выбрать кого-то посолиднее». Другой из них ткнул пальцем в мою сторону. И вот первый сказал, показав на меня: «Выходи». Я вышел, сел, соответственно, у входа в автозак на сидение, отдельно от всех, уже не за решеткой, с сотрудниками. Ко мне подошли, попросили паспорт, взяли паспорт, буквально десять минут еще что-то обсуждали между собой в стороне, подошли ко мне и, протягивая паспорт, сказали: «А вы сотруднику вывихнули плечо». Я не понимал, для чего это делается, а сейчас уже осознал, что это какой-то выбор. Меня выбрали.

— Какие у вас дальнейшие планы? Будет ли апелляция? Как вы оцениваете шансы?

— Апелляция в любом случае будет. Не знаю, сколько это займет по срокам. Но, мне кажется, в конечном итоге люди должны принять здравое решение, правильное, потому что уже не только я, не только моя семья и мои друзья, а вся страна видит, насколько незаконно то, что я отсидел в тюрьме, то, что я сейчас нахожусь под сроком. И меня нужно оправдать, потому что я невиновен.

— Помогает ли общественная поддержка? Чувствуете ли вы это? Как вы считаете, влияет это действительно как-то на процесс?

— Конечно, это огромным образом влияет с самого начала, как запустилась эта волна общественного резонанса. Собственно, благодаря этой волне, я нахожусь на свободе. Если бы этого не произошло, то я бы дальше сидел в тюрьме. И это, конечно, помогает.

— Чем вы собираетесь заниматься в ближайшее время? Когда все закончится?

— Когда это все закончится, я займусь дальше актерской профессией.

Я буду сниматься в кино, играть в театре, участвовать в каких-то актерских проектах, развиваться в этой профессии.

— Правозащитной деятельностью не думали заняться?

— Конечно, думал, и займусь в любом случае. Сейчас я, в первую очередь, хочу помочь другим ребятам, с которыми мы неожиданно случайно оказались в одном деле. Я считаю, что их дела тоже сфабрикованы. Сами понимаете, за пластиковый стаканчик людей не сажают в тюрьму и, тем более, не отправляют в колонию. Это просто нелепо.

Елена Иванова