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В Петербурге закрыли затворы дамбы

Для предотвращения угрозы наводнения в Санкт-Петербурге утром 1 октября были закрыты затворы комплекса защитных сооружений (КЗС). Как сообщили в пресс-службе Дирекции КЗС, процедура закрытия затвора судопропускного сооружения С-1 была выполнена к 07:12 по мск.

Кронштадтский корабельный фарватер закрыт для движения судов. По предварительным данным, он может быть открыт после 14: 00 по мск. При этом время открытия затворов могут изменить в зависимости от гидрологической обстановки.

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