Закредитованные граждане усложнят жизнь банкам

Ваши плохие заемщики — это ваши проблемы: Центробанк хочет запретить банкам взыскивать долги с закредитованных граждан. “Ъ FM” стали известны некоторые подробности инициативы, о которой в понедельник сообщила «Российской газете» директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. Как рассказали игроки рынка, регулятор планирует ограничить в таких случаях возможность требовать выплат по процентам, то есть через суд с проблемного заемщика можно будет взыскать только тело долга. Как эта идея отразится на банковском бизнесе и доступности займов? И помогут ли меры ЦБ снизить закредитованность граждан? Разбирался Григорий Колганов.

Короткая фраза в интервью Елизаветы Даниловой — «ЦБ планирует добиться запрета на взыскание задолженности по потребительскому кредиту, если банк выдал его закредитованному заемщику» — наделала на рынке много шума. Так ведь россияне вовсе перестанут возвращать ссуды!

Но, как оказалось, все новое — это хорошо забытое старое: подобная идея родилась у представителей регулятора еще пару лет назад после поручения Владимира Путина снизить долговую нагрузку на граждан, припомнил руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский. О полном запрете на взыскание речи не идет, но эффект, похоже, все-таки будет таким, как предрекают аналитики. «Разрешается взыскивать все-таки основной долг. То есть тело кредита можно взыскивать, нельзя взыскивать по суду проценты. И речь идет только о судебном взыскании. О внесудебных инструментах речи не идет, то есть можно продолжать звонить, отправлять сообщения с целью погашения долга. Но люди могут подумать, что взыскивать нельзя вообще все, и будут отказываться платить. То есть это получится какой-то временный рост неплатежей, который потом сойдет на нет», — считает Крамарский.

Регулятор, хоть и отрицает наличие в стране кредитного пузыря, старается сделать необеспеченные займы максимально невыгодными для банков. Например, с сегодняшнего дня при выдаче таких кредитов обязательно надо будет оценивать показатель долговой нагрузки гражданина — это соотношение его ежемесячных платежей по долгам к доходу. В перспективе для расчета этого показателя можно будет использовать данные Пенсионного фонда и Налоговой службы. И тогда-то, по задумке ЦБ, появятся ограничения на взыскание.

Но такая идея не нравится главе думского комитета по финансовому рынку Анатолию Аксакову — пострадать ведь могут и добросовестные заемщики: «Очевидно, что это приведет к сокращению кредитования. Будут кредитовать только после тщательнейшего анализа и стопроцентного понимания, что заемщик вернет деньги. Но стопроцентную гарантию только Бог может дать, поэтому я, честно говоря, буду против такого предложения, потому что проценты могут вырасти, риск возрастает для банка, и он будет с меньшим желанием снижать проценты. Это тоже плохо.

Логика в словах Центрального банка есть, но не взыскивать долг — это звучит странно, даже если ты знал, что кто-то там неплатежеспособен».

По оценкам Объединенного кредитного бюро, более 8 млн россиян или около 15% заемщиков в стране тратят на обслуживание долга больше половины месячного дохода. Центробанк последовательно повышает давление на капитал банков, когда они выдают необеспеченные ссуды — те самые меры по снижению привлекательности таких продуктов. Но закредитованность граждан, если и уменьшается, то как-то в пределах статистической погрешности. Теперь появляется показатель долговой нагрузки, также призванный охладить рынок.

Но верят ли в эффективность подобных инструментов сами банки? Вице-президент банка «Ренессанс Кредит» Григорий Шабашкевич скорее скептик в этих вопросах: «Показатель предельной долговой нагрузки по предложенной Центральным банком методике ставит в не очень выгодное положение тех клиентов, которые сами по себе платежеспособны, но не могут подтвердить доход какими-то официальными документами. И, по сути, низкорискованный сегмент окажется в менее выгодном положении.

Если людям нужны кредиты, чтобы поддержать уровень жизни, они не смогут от них отказаться.





Те клиенты, которые могли бы получить кредит в банке, но не смогут этого сделать, весьма вероятно, обратятся в менее регламентированные структуры или к нелегальным кредиторам».

Интересно, что регулятор озабочен лишь состоянием необеспеченного кредитования. А вот ипотека, кажется, совсем его не волнует. Как раз накануне крупнейшие игроки рынка снизили базовые ставки, так что жилищные займы стали еще доступнее. А ведь именно с проблем в этой сфере начинался мировой финансовый кризис 2008 года.

Проблему закредитованности населения неоднократно поднимал глава Минэкономразвития Максим Орешкин. В сентябре стало известно, что его ведомство готовит собственный законопроект на эту тему. Чиновники хотят обязать банки продавать просроченные кредиты не коллекторам, а самим должникам с существенным дисконтом.