«Государство признает перегибы»

Год условно. Дело Павла Устинова завершено. Мосгорсуд не внял аргументам защиты актера и отказался вынести оправдательный приговор. Изначально Устинова приговорили к трем с половиной годам лишения свободы за вывих плеча ОМОНовцу. Однако в ходе апелляции выяснилось, что нижняя инстанция не обратила внимание на положительные характеристики обвиняемого. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что власть научилась признавать перегибы, и это только начало.

Громкое дело подошло к концу: Мосгорсуд отменил реальный приговор в три с половиной года колонии актеру Павлу Устинову и назначил условный — один год лишения свободы. Защита настаивала на оправдании фигуранта. Однако суд посчитал, что Устинов все-таки совершил незаконные действия в отношении сотрудника правоохранительных органов и должен быть наказан.

Среди аргументов обвинения — что актер не случайно оказался в районе неразрешенной акции. Ранее в митингах он также участвовал и незаконные лозунги выкрикивал, за что в свое время штрафовался Люблинским судом. Однако нынешнее наказание не должно быть столь суровым, как решил ранее Тверской суд.

Устинов, сам бывший боец Росгвардии, имеет положительные характеристики как с места службы, так и с места нынешней работы. Эти аргументы нижестоящая инстанция не учла. Так что год условно — Павел Устинов идет домой.

«Московское дело» как таковое не прекращено: есть и другие фигуранты, которые с высокой долей вероятности поедут в места не столь отдаленные. Кроме того, вывих руки ОМОНовца Лягина, который сам же и упал на Устинова, — все это вызывает вопросы. Тем не менее, пар выпущен. Острота ушла. Это заметно и по митингу, который прошел в воскресенье.

Протест перешел в более пассивную стадию. Есть много разных версий. Например, что власть не могла отпустить совсем Устинова, поскольку нужно было сохранить лицо. Силовики старались, задерживали — вот и плечо ОМОНовец вывихнул. Это, во-первых, а, во-вторых, необходимо воспитывать молодежь, чтобы впредь неповадно было. Правда, попутно государство признает перегибы и, как может, их устраняет. Учтет ли власть уроки августа 2019 года? Или продолжит действовать в том же ключе: разгонять, задерживать, потом сажать, затем объясняться с разгневанной общественностью.

Мы видим, что сценарий 2012 года не сработал.

Сделать всех агентами Госдепа и свалить на мировую «закулису» не получилось. Комиссия Госдумы, конечно, заседает, но ничего особенно выдать на-гора не может. Митинги в итоге разрешили — и даже гуляния. Наказания есть, но не столь жесткие, и общественное мнение услышано.

Дальше в пору задуматься о том, что подходы к выборам тоже не годятся. Никто не застрахован от новых «дел Устинова». Однако процесс медленно, но верно идет в правильном направлении. Собственно, по-другому и быть не может. Власть начинает понимать, что уже не всем мила. И насильно заставить себя любить не получится. По крайней мере, посадки Устиновых в тюрьму этому не способствуют. Нужно идти другим путем. Полного понимания на этот счет пока нет, но со временем, наверное, придет.