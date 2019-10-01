Маткапитал в Пермском крае увеличат до 466 тыс. рублей

В 2020 году в Пермском крае, как и в других регионах страны, материнский капитал будет проиндексирован и составит 466,026 тыс. руб. В 2019 году маткапитал составлял 450 тыс. руб.

Ранее губернатор Прикамья Максим Решетников поручал министерству социального развития проанализировать региональные законы, устанавливающие меры поддержки, а также подготовить предложения по их дальнейшей реализации.

Всего в 2020 году на поддержку всех категорий граждан планируется направить 25,2 млрд руб. Это на 2 млрд руб. больше, чем в 2019 году. Ожидается, что поддержку получат более 830 тыс. человек. Наибольший объем средств будет направлен на поддержку семьи и детства — 11,4 млрд руб., в том числе 3,6 млрд руб. в рамках нацпроекта «Демография», инициированного российским президентом. Поддержка федерации позволит оказать помощь большему количеству семей, в которых появился первый или третий ребенок и последующие дети.

С 2020 года обе выплаты, как федеральная, так и региональная, будут предоставляться до достижения ребенком возраста трех лет семьям с доходом ниже двух величин прожиточного минимума (10 556 руб.).

В Пермском крае работники бюджетной сферы также имеют право на получение поддержки на санаторно-курортное лечение и оздоровление. По словам министра социального развития Пермского края Павла Фокина, в прошлом году поддержкой воспользовались почти 2 тыс. работников муниципальных учреждений и системы здравоохранения. Принято решение продлить программу поддержки на весь срок планирования бюджета — до 2022 года.