Можга станет вторым городом Удмуртии с раздельным сбором мусора

В 2020 году в Можге начнут внедрять раздельный сбор мусора после установки 80 контейнерных площадок. Это второй населенный пункт в Удмуртии, в котором жителям предоставят возможность сортировки отходов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Ранее в Можгинском районе завершили строительство 19 контейнерных площадок. На их установку потратили более 700 тыс. руб., еще почти 60 баков закупил перевозчик регоператора по обращению с отходами ООО «Промэкология». Еще 20 площадок в районе обустроят до конца года.