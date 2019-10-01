01 октября, вторник
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Ижевск. Удмуртия

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Можга станет вторым городом Удмуртии с раздельным сбором мусора

В 2020 году в Можге начнут внедрять раздельный сбор мусора после установки 80 контейнерных площадок. Это второй населенный пункт в Удмуртии, в котором жителям предоставят возможность сортировки отходов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Ранее в Можгинском районе завершили строительство 19 контейнерных площадок. На их установку потратили более 700 тыс. руб., еще почти 60 баков закупил перевозчик регоператора по обращению с отходами ООО «Промэкология». Еще 20 площадок в районе обустроят до конца года.

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