В Ижевске открыли первую киберспортивную школу в ПФО

Первую киберспортивную школу в ПФО открыли в Ижевске, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. В нее могут ходить школьники от 14 лет и студенты. Ученики школы будут изучать основы кибербезопасности, официальные для России киберспортивные направления и режиссуру стримов. Также здесь планируют сформировать киберспортивные команды, которые будут защищать честь республики на соревнованиях. В будни школа будет работать бесплатно, в выходные — на коммерческой основе.

«Мы создаём не только классы, но и коворкинг-пространство для общения молодежи и работы IT-специалистов. Запрос на такие форматы сегодня огромный. Уже сейчас количество желающих обучаться в кибершколе превышает наши возможности. Есть планы масштабировать идею, создав подобные кибершколы во всех районах Ижевска и за его пределами»,— отметил президент региональной Федерации компьютерного спорта кибершколы Михаил Маргасов.