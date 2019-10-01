В Челябинске открылся Седьмой кассационный суд

С 1 октября в Челябинске начал свою деятельность Седьмой кассационный суд общей юрисдикции. Соответствующее решение было принято 12 сентября этого года пленумом Верховного суда России.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», новая структура была создана в рамках судебной реформы, утвержденной федеральными властями в июле 2018 года. В системе судов общей юрисдикции появились пять самостоятельных апелляционных и девять кассационных судов. Ведомство в в Челябинске будет пересматривать акты, принятые судами Пермского края, Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также акты апелляционных судов.

Председателем Седьмого кассационного суда общей юрисдикции указом главы государства от 23 сентября 2018 года назначен Сергей Минин, до этого возглавлявший Челябинский областной суд. Его заместителями стали Борис Горлач и Любовь Савельева. Штатная численность суда – 368 человек, из них 91 судья и 277 служащих, включая персонал по обслуживанию здания.

Суд разместился в бывшем здании челябинского Главпочтамта на улице Кирова, 161.