01 октября, вторник
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Пермский мировой суд оштрафовал РЖД на 100 тыс. рублей за дефекты на железной дороге

По заявлению гражданина Пермская транспортная прокуратура провела проверку исполнения ОАО «РЖД» законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Надзорный орган выявил дефекты на железнодорожных переходах.

За неисполнение обязанности по содержанию железнодорожных переездов мировым судьей Дзержинского судебного района Перми ОАО «РЖД» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности железнодорожных переездов) с назначением наказания в виде штрафа в размере 100 тыс. руб. Начальнику Свердловской дирекции инфраструктуры также внесено представление. Выявленные нарушения уже устранены.

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