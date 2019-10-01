В Самаре предложили добавить «Крыльям Советов» из бюджета еще 150 млн рублей

Депутат Самарской губернской думы Александр Милеев предложил не только дополнительно выделить из областного бюджета 285 млн руб. футбольному клубу «Крылья Советов», но и добавить к этой сумме еще 150 млн руб. Об этом сообщил в «Твиттере» парламентарий Михаил Матвеев.

На прошлой неделе на заседании профильного комитета губдумы стало известно, что «Крыльям Советов» планируется выделить из регионального бюджета 285 млн руб. Депутат Александр Степанов поинтересовался у министра управления финансами региона Андрея Прямилова разумностью этой траты на футбольный клуб. В ответ на это глава министерства сообщил, что профильное ведомство и болельщики «Крыльев Советов» не теряют надежды на то, что ситуация с клубом улучшится.

После этого Михаил Матвеев и Александр Степанов направили председателю комитета Самарской губернской думы по бюджету, финансам экономической и инвестиционной политике Габибулле Хасаеву обращение с предложением сократить расходы областного бюджета на футбольный клуб «Крылья Советов» и вместо этого увеличить расходы на обеспечение жильем детей-сирот. Парламентарии настаивали на внесении соответствующей поправки в областной бюджет, однако представители профильного комитета ее отклонили.

Георгий Портнов