Оборот малых и средних предприятий в Набережных Челнах за полгода составил 95 млрд рублей

По итогам первого полугодия 2019 года оборот малых и средних предприятий Набережных Челнов составил 95 млрд руб., что составляет 26% оборота всех городских предприятий. Об этом рассказала глава управления экономического развития и поддержки предпринимательства исполкома Гузель Гилязова, передает пресс-служба городской мэрии. По ее словам, 49% субъектов МСП – это предприятия торговли, 23% – промышленные организация. При этом в городе зафиксировано снижение торговли и рост реального сектора экономики

Госпожа Гилязова добавила, что на сегодняшний день в Набережных Челнах зарегистрированы 28,3 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе порядка 16 тыс. индивидуальных предпринимателей. С начала 2019 года в городе появились 2,8 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Они заняты в таких сферах, как промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес, профессиональная научная и техническая деятельность.

"Ъ-Казань"