Власти Кузбасса начали применять дроны в борьбе с браконьерами

Государственный инспекторы Кемеровской области начали использовать беспилотники в борьбе с браконьерами, сообщила пресс-служба регионального правительства. «Беспилотный летательный аппарат специалисты уже опробовали в ходе рейда, который прошел в Топкинском районе в прошедшие выходные дни»,— цитирует начальника областного департамента по охране объектов животного мира Евгения Бойко пресс-служба.

По данным департамента, с начала осенней охоты в Кемеровской области незаконно добыты 11 животных, в том числе девять уток, один бобр и один заяц. Ущерб животному фонду региона составил менее 60 тыс. руб. К административной ответственности привлечены 99 человек.

Илья Галагуз