В Курганской области осужден депутат, напавший на инспектора рыбнадзора

Депутат в Курганской области получил судимость за нападение на представителя власти.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ, установлено, что в апреле этого года 54-летний депутат Макушинской городской думы, находясь на берегу озера Зеленое в состоянии алкогольного опьянения, «применил насилие и публично нецензурно выразился» в адрес государственного инспектора отдела контроля надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания, который помешал незаконной рыбалке мужчины и его товарищей.

Суд признал депутата виновным по двум статьям: ч.1 ст.318, ст.319 УК РФ (применение насилия и публичное оскорбление представителя власти), и приговорил к штрафу в размере 110 тыс. руб. Приговор вступил законную силу.